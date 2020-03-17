В Новом Уренгое откроется музей поискового дела

17 Март 2020 2020-03-17T10:42:20+03:00

В нем можно будет проводить начальную подготовку по военно-прикладным видам спорта

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В Новом Уренгое в 2021 году планируют открыть музей поискового дела. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с участниками общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны.

Говорили о военных и трудовых подвигах, праздновании 75-летия Победы, патриотическом воспитании молодёжи и поддержке ветеранских организаций. Глава региона осмотрел музей памяти.

Глава региона подчеркнул, что важная задача молодого поколения - сохранять память о событиях войны и передавать её детям и внукам.

- В Новом Уренгое хорошие поисковые отряды. Они многое привозят с раскопок. Важно, чтобы в городе было место, где эти экспонаты хранить, и где каждый сможет их увидеть. Поэтому мы приняли решение создать музей поискового дела, - сказал губернатор.

Музейная зона станет частью единого патриотического пространства. Помимо экспозиций там будут проходить образовательные и научные мероприятия, конференции, встречи, познавательные игры. Здесь же можно будет проводить начальную подготовку по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные игры и слёты.

ИСТОЧНИК KP.RU