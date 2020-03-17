Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут

17 Март 2020 2020-03-17T09:27:32+03:00

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На Ямале начинает действовать новый межмуниципальный маршрут «п.Уренгой - г.Тарко–Сале - п.Уренгой» через посёлок Коротчаево. Автобусы начнут ходить с 25 марта 2020 года. В соответствии с расписанием, пассажирские перевозки будут осуществляться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Жители посёлка Уренгой неоднократно обращались с просьбой организовать регулярные перевозки по этому направлению. Как пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин, по результатам открытого конкурса определился перевозчик и уже с середины следующей недели автобус выйдет на линию. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU