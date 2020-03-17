2020-03-17T09:27:32+03:00
Общество

Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут

Перевозки будут осуществляться три раза в неделю
Анна Полякова
Поделиться:
Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут Фото: yanao.ruУренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале начинает действовать новый межмуниципальный маршрут «п.Уренгой - г.Тарко–Сале - п.Уренгой» через посёлок Коротчаево. Автобусы начнут ходить с 25 марта 2020 года. В соответствии с расписанием, пассажирские перевозки будут осуществляться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Жители посёлка Уренгой неоднократно обращались с просьбой организовать регулярные перевозки по этому направлению. Как пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин, по результатам открытого конкурса определился перевозчик и уже с середины следующей недели автобус выйдет на линию. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом
В Красноселькупе дали срок автомобилисту за смертельное ДТП
В Новом Уренгое откроется музей поискового дела
Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике
Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут
Ямальцы начали подавать заявки на «сельскую ипотеку»
На ямальских дорогах в ДТП пострадали два водителя
В ямальских школах из-за коронавируса продлили каникулы
В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы
В Ноябрьске малыш обварился кипятком
Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров
В Салехарде автомобили мешают освобождать мусорные контейнеры
Погода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов
Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки
На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с
Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса