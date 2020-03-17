Ямальцы начали подавать заявки на «сельскую ипотеку»

17 Март 2020 2020-03-17T09:06:49+03:00

На льготную ипотеку могут претендовать заемщики от 21 до 75 лет

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На Ямале начался приём заявок на «сельскую ипотеку». Жители региона смогут получить льготные ипотечные кредиты под ставку до 3% годовых на приобретение жилья в сельской местности. Мероприятие реализуется в рамках госпрограммы министерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие сельских территорий».

- Любой гражданин Российской Федерации имеет право обратиться за получением льготной ипотеки, за исключением тех граждан, которые уже воспользовались мерами поддержки по линии Минсельхоза – получали субсидии на приобретение жилья», - рассказал заместитель директора окружного департамента АПК Александр Земских.

Льготный ипотечный кредит может быть предоставлен на покупку квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке, на покупку готового дома с земельным участком, на покупку земельного участка с последующим строительством дома на нем, на строительство дома на уже имеющемся в собственности земельном участке.

На льготную ипотеку могут претендовать заемщики от 21 до 75 лет. Минимальная сумма займа – 100 тысяч рублей, максимальная – 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – до 25 лет, первоначальный взнос – не менее 10% собственных средств заёмщика. Воспользоваться льготным ипотечным кредитом можно только один раз, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU