На ямальских дорогах в ДТП пострадали два водителя
На 270 километре автодороги Сургут-Салехард 16 марта в 08:10случилось ДТП . Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Газель Некст» выехал на полосу предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Шакман», водитель которого и получил травмы.
В этот же день в Салехарде дорогу не поделили иномарки. Вайоне дома № 20 по ул. Арктическая автомобиль «Хендай» не пропустил «Тойоту». Травмирован водитель первого автомобиля.
Фото: Госавтоинспекция Ямала
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года в 1334 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек и 115 травмированы, в их числе 11 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU