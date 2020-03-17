На ямальских дорогах в ДТП пострадали два водителя

17 Март 2020 2020-03-17T08:47:35+03:00

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На 270 километре автодороги Сургут-Салехард 16 марта в 08:10случилось ДТП . Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Газель Некст» выехал на полосу предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Шакман», водитель которого и получил травмы.

В этот же день в Салехарде дорогу не поделили иномарки. Вайоне дома № 20 по ул. Арктическая автомобиль «Хендай» не пропустил «Тойоту». Травмирован водитель первого автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года в 1334 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек и 115 травмированы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU