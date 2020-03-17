2020-03-17T07:39:23+03:00
Общество

В ямальских школах из-за коронавируса продлили каникулы

17 марта заканчивается третья учебная четверть
Анна Полякова
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В ямальских школах из-за коронавируса перенесли каникулыВ ямальских школах из-за коронавируса перенесли каникулыФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале у школьников начинаются досрочно каникулы. Сегодня, 17 марта, последний учебный день в третьей четверти. Перерыв в учебе, который должен был начаться 23 марта, перенесли в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом.

Накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа инфекции.

Он сообщил, что принял решение о введении режима повышенной готовности для предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала.

- Все ямальские школы с 18 марта уходят на каникулы. Отмене подлежат все запланированные на каникулы поездки ямальских учащихся, - заявил губернатор Ямала.

Каникулы для ямальских школьников продлятся до 1 апреля.

Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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