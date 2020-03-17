В ямальских школах из-за коронавируса продлили каникулы
На Ямале у школьников начинаются досрочно каникулы. Сегодня, 17 марта, последний учебный день в третьей четверти. Перерыв в учебе, который должен был начаться 23 марта, перенесли в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом.
Накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа инфекции.
Он сообщил, что принял решение о введении режима повышенной готовности для предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Ямала.
- Все ямальские школы с 18 марта уходят на каникулы. Отмене подлежат все запланированные на каникулы поездки ямальских учащихся, - заявил губернатор Ямала.
Каникулы для ямальских школьников продлятся до 1 апреля.
Глава региона перечислил и другие значимые меры, которые становятся обязательными для всех на территории ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU