В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы

17 Март 2020 2020-03-17T07:22:50+03:00

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В Салехарде увеличивается количество экологичных автобусов. Городское автотранспортное предприятие в 2020 году продолжит пополнение автопарка такими автомобилями. Первые четыре автобуса на газомоторном топливе вышли на рейс в октябре прошлого года. - Количество коммунальной техники на газовом топливе будет расти. Подготовительный процесс перехода занял 2 года, ведь новые автобусы нужно обслуживать, ремонтировать, заправлять. Общественный транспорт в городе очень востребован, и в планах у нас приобретение ещё 10 автобусов, - комментирует директор муниципального автотранспортного предприятия Александр Барановский.

Достоинств у новой техники масса: расходы на топливо сокращены в 2 раза, на 80% уменьшены вредные выхлопы, отсутствует шум в салоне. Тепло сохраняется при температурах до -50-ти градусов. Автобусы полностью адаптированы для перевозки маломобильных граждан. На базе автотранспортного предприятия строится большой комплекс для обслуживания газобаллонного оборудования. Салехард станет первым городом в западной части округа, где появится такой комплекс. В будущем в связи с расширением автопарка предполагается собственная газовая заправочная станция.

ИСТОЧНИК KP.RU