2020-03-17T07:22:50+03:00
Общество

В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы

Достоинств у новой техники масса
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы Фото: salekhard.orgВ Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде увеличивается количество экологичных автобусов. Городское автотранспортное предприятие в 2020 году продолжит пополнение автопарка такими автомобилями. Первые четыре автобуса на газомоторном топливе вышли на рейс в октябре прошлого года. - Количество коммунальной техники на газовом топливе будет расти. Подготовительный процесс перехода занял 2 года, ведь новые автобусы нужно обслуживать, ремонтировать, заправлять. Общественный транспорт в городе очень востребован, и в планах у нас приобретение ещё 10 автобусов, - комментирует директор муниципального автотранспортного предприятия Александр Барановский.

Достоинств у новой техники масса: расходы на топливо сокращены в 2 раза, на 80% уменьшены вредные выхлопы, отсутствует шум в салоне. Тепло сохраняется при температурах до -50-ти градусов. Автобусы полностью адаптированы для перевозки маломобильных граждан. На базе автотранспортного предприятия строится большой комплекс для обслуживания газобаллонного оборудования. Салехард станет первым городом в западной части округа, где появится такой комплекс. В будущем в связи с расширением автопарка предполагается собственная газовая заправочная станция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде автобусы дезинфицируют перед каждым рейсом
В Красноселькупе дали срок автомобилисту за смертельное ДТП
В Новом Уренгое откроется музей поискового дела
Участники парусной экспедиции почтут память погибших в годы войны в Арктике
Уренгой и Тарко-Сале свяжет новый автобусный маршрут
Ямальцы начали подавать заявки на «сельскую ипотеку»
На ямальских дорогах в ДТП пострадали два водителя
В ямальских школах из-за коронавируса продлили каникулы
В Салехарде будут чаще курсировать экологичные автобусы
В Ноябрьске малыш обварился кипятком
Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров
В Салехарде автомобили мешают освобождать мусорные контейнеры
Погода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов
Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки
На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с
Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса