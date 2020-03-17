В Ноябрьске малыш обварился кипятком

17 Март 2020 2020-03-17T07:12:51+03:00

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В Ноябрьске ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком. С полученными ожогами малыша госпитализировали 16 марта в центральную городскую больницу. На станции скорой медицинской помощи пояснили, что малыш в результате получил ожоги первой степени. Это значит, что десять процентов кожи пострадало.

Врачи скорой помощи на месте вызова осмотрели ребенка и оказали первую медицинскую помощь. После этого отвезли его в больницу.

Ранее сообщалось, что врачи Ноябрьска спасли четырехлетнего малыша, ставшего жертвой развивающего неокуба. Ребенок во время игры проглотил 20 магнитных шариков. Родители сами обратились к медикам, заметив случившееся. Ребенка экстренно прооперировали.

ИСТОЧНИК KP.RU