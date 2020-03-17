Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров
На Ямале завершился пятый этап «надвижки» пролётного строения на мосту через реку Пур. Как сообщает правительство ЯНАО, берега приблизились ещё на 105 метров. Пролёт надвигали с шестой на седьмую опору в течение суток, всего мостовикам осталось пройти 529,5 метров. Общая протяженность строящегося моста 1023 метра.
Работы ведутся круглосуточно. Мост будет запущен с опережением графика в конце этого года. Он обеспечит непрерывную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. Как отметил глава окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, когда запустят жвижение по мосту, жителям не придётся ездить по ледовой переправе и понтонному мосту, в любое время года они смогут без проблем добраться до дома и работы.
В настоящее время на объекте заканчивается сооружение опор. На сегодняшний день десять из 11 опор готовы на 100%. Одна – в 95% готовности. Продолжается подготовка к шестому этапу «надвижки», из 5519 тонн металлических конструкций смонтировано 3006 тонны.
Напомним, в декабре 2018 года правительство ЯНАО подписало концессионное соглашение о строительстве моста с Региональной инфраструктурной компанией. Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11».
ИСТОЧНИК KP.RU