2020-03-17T06:58:33+03:00
Экономика

Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров

Работы ведутся круглосуточно
Анна Полякова
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Мост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров Фото: yanao.ruМост через Пур приблизил берега ещё на 105 метров Фото: yanao.ru
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На Ямале завершился пятый этап «надвижки» пролётного строения на мосту через реку Пур. Как сообщает правительство ЯНАО, берега приблизились ещё на 105 метров. Пролёт надвигали с шестой на седьмую опору в течение суток, всего мостовикам осталось пройти 529,5 метров. Общая протяженность строящегося моста 1023 метра.

Работы ведутся круглосуточно. Мост будет запущен с опережением графика в конце этого года. Он обеспечит непрерывную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. Как отметил глава окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, когда запустят жвижение по мосту, жителям не придётся ездить по ледовой переправе и понтонному мосту, в любое время года они смогут без проблем добраться до дома и работы.

В настоящее время на объекте заканчивается сооружение опор. На сегодняшний день десять из 11 опор готовы на 100%. Одна – в 95% готовности. Продолжается подготовка к шестому этапу «надвижки», из 5519 тонн металлических конструкций смонтировано 3006 тонны.

Напомним, в декабре 2018 года правительство ЯНАО подписало концессионное соглашение о строительстве моста с Региональной инфраструктурной компанией. Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11».

ИСТОЧНИК KP.RU

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