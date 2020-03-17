В Салехарде автомобили мешают освобождать мусорные контейнеры

17 Март 2020 2020-03-17T06:41:59+03:00

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В Салехарде общественники провели очередную экологическую акцию. Задача - достучаться до сознательности автовладельцев, которые оставляют свои машины рядом с мусорными контейнерами, не давая коммунальщикам подъехать для загрузки ТКО. В результате в адрес администрации города, к депутатам городской думы поступает очень много жалоб со стороны салехардцев о переполненных баках.

На сегодняшний день в действующем законодательстве не предусмотрены какие-либо меры воздействия в таких случаях, чем автомобилисты с удовольствием пользуются. Так во дворе Арктическая, 4 контейнерная площадка перекрыта автомобилем, а сами контейнеры стоят в стороне, это уже коммунальщики сделали, чтобы иметь возможность вывозить ТБО.

Общественный Совет при главе города, народные избранники и представители администрации объединились в общегородской экологической акции. По результатам проведённого мониторинга, на территории города определено 15 контейнерных площадок, где проблема с вывозом бытового мусора стоит очень остро.

Участники акции установили на таких площадках специально изготовленные информационные таблички с призывом к автомобилистам не парковать свои машины вблизи мусорных контейнеров, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU