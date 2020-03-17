2020-03-17T05:17:32+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов

Местами пройдет снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов Фото: pixabay.comПогода на Ямале 17 марта: потеплеет до -7 градусов Фото: pixabay.com
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Во вторник, 17 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -7 градусов, пасмурно. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске -11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -8 градусов. Пасмурная погода со снегом. Только вечером осадки прекратятся, выглянет солнце. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Надыме -7 градусов. В середине дня - солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Губкинском -7 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Тарко-Сале -8 градусов, солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Муравленко -7 градусов. Днем - солнечно, без осадков. Вечером – пасмурно, ближе к ночи – снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Лабытнанги -8 градусов, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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