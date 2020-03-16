2020-03-16T16:12:08+03:00
Происшествия

Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки

Их использование запрещено законодательством
Анна Полякова
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Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки Фото: pixabay.comЯмальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки Фото: pixabay.com
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Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура выявила сайты, содержащие информацию о продаже электронных устройств (электроманков) имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными.

При этом использование электроманков запрещено законодательством Российской Федерации, а значит, что размещенная информация с предложением о приобретении электроманков носит противоправный характер.

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, электроманок в соответствии с действующим законодательством является запрещенным к использованию при отлове и (или) отстреле охотничьих животных орудием. Использование электроманка наносит неконтролируемый ущерб окружающей среде, причиняя вред экологии Российской Федерации.

Природоохранный прокурор направил в суд четыре административных исковых заявления о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России.

Решением Центрального районного суда Тюмени информация о продаже электроманков признана запрещенной. Доступ к указанной информации владельцы сайта ограничили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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