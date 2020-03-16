2020-03-16T15:46:39+03:00
Общество

На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с

Жителей региона просят проявить осторожность
Анна Полякова
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На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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Метеорологи прогнозируют 17 марта на Ямале неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», во вторник будет дуть ветер юго-западный и южный со скоростью 6-11 метров в секунду. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -10…-15 градусов, при прояснении станет еще холоднее -20…-25 градусов. На юго-востоке автономного округа до -35 мороза, днем потеплеет до -1…-6, местами до -11.

Переменная облачность, небольшой местами умеренный снег гололедно-изморозевые явления, метель, ночью и утром туман.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период и взять под особый контроль детей. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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