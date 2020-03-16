2020-03-16T15:28:08+03:00
Общество

Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак

Ее будут строить уже этим летом в районе фитнес-центра на улице Подшибякина
Анна Полякова
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Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак Фото: salekhard.orgСалехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак Фото: salekhard.org
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Жители Салехарда предлагают список необходимого оборудования, которым укомплектуют площадку для выгула и дрессировки собак. Ее будут строить уже этим летом в районе фитнес-центра на улице Подшибякина.

На платформе «Предлагай» портала «Живём на Севере» началось голосование за идеи. Например, горожане считают важным сделать вокруг площадки ограду, установить специальные лотки с бумажными пакетиками для уборки за питомцами, которые можно будет выкинуть в специальные мусорные баки.

Покрытие на площадке предложили сделать песчаное или песчано-земляное, установить стенды для объявлений и скамьи с привязью. Кроме того, салехарцы внесли в список освещение, барьеры разной высоты, мостик, лестницу, кольцо, лабиринт, жёсткий туннель, качели, горку.

- Предложения поступили дельные. Мы обязательно рассмотрим каждое из них и те, которые уложатся в установленный бюджет – мы реализуем, - отметил начальник управления городского хозяйства администрации города Олег Дединский.

Место расположения площадки, кстати, горожане также выбрали голосованием на портале «Живём на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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