2020-03-16T16:00:09+03:00
Общество

Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса

В связи с возросшей нагрузкой будет изменен режим оплаты труда сотрудников медучреждений
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавирусаЯмальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавирусаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Всем сотрудникам департамента здравоохранения ЯНАО из-за коронавируса приостановлены отпуска и командировки. Такие же рекомендации получили главные врачи всех лечебных учреждений Ямала. Об этом сообщили во время заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа болезни.

С 16 марта медицинская служба округа переводится в режим повышенной готовности. Прорабатывается возможность сокращения плановой медицинской помощи жителям в поликлиниках и стационарах для высвобождения сотрудников и переброски их на работу с контактными по коронавирусной инфекции.

Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту финансов оперативно пересмотреть режим оплаты труда медработников тех учреждений, которые будут непосредственно сталкиваться с решением проблемы по недопущению распространения вируса.

- Сотрудники должны переходить на особый режим оплаты, потому что нагрузка будет существенно выше, - заявил глава региона.

Ямальское управление Роспотребнадзора перешло на круглосуточный режим работы. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО, заместитель руководителя оперативного штаба Людмила Нечепуренко подчеркнула, что на сегодняшний день в округе нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки
На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с
Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса
В Новом Уренгое состоялся Праздник народов Севера
На Ямале из-за коронавируса вахтовикам продлили смены
В Лабытнанги после капремонта деформировались пол и стены в квартирах
На Ямале врачи достали из желудка 20 магнитов
Спикер Заксобрания ЯНАО передал в музей Неелова книгу об окружном парламенте
В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей
За день мошенники лишили ноябрян 100 тысяч рублей
В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных альбомов
В Надыме водителей проверяли на трезвость на глаз
Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу
В Тазовском районе ищут похитителей песка
В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подростка
В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор
Зимник Салехард - Надым возобновил работу
Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода
В Салехард пришли новые мини-трактора для уборки снега
В Новом Уренгое открылся уникальный детсад равных возможностей
На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса
Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег
Старейший техникум Салехарда отметил юбилей