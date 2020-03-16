Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:00:09+03:00

В связи с возросшей нагрузкой будет изменен режим оплаты труда сотрудников медучреждений

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Всем сотрудникам департамента здравоохранения ЯНАО из-за коронавируса приостановлены отпуска и командировки. Такие же рекомендации получили главные врачи всех лечебных учреждений Ямала. Об этом сообщили во время заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа болезни.

С 16 марта медицинская служба округа переводится в режим повышенной готовности. Прорабатывается возможность сокращения плановой медицинской помощи жителям в поликлиниках и стационарах для высвобождения сотрудников и переброски их на работу с контактными по коронавирусной инфекции.

Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту финансов оперативно пересмотреть режим оплаты труда медработников тех учреждений, которые будут непосредственно сталкиваться с решением проблемы по недопущению распространения вируса.

- Сотрудники должны переходить на особый режим оплаты, потому что нагрузка будет существенно выше, - заявил глава региона.

Ямальское управление Роспотребнадзора перешло на круглосуточный режим работы. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО, заместитель руководителя оперативного штаба Людмила Нечепуренко подчеркнула, что на сегодняшний день в округе нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU