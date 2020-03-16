2020-03-16T14:33:54+03:00
Общество

В Новом Уренгое состоялся Праздник народов Севера

В этом году было установлено около 20 чумов
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое состоялся Праздник народов Севера Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое состоялся Праздник народов Севера Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Уренгое уже в 19-ый раз состоялся традиционный Праздник народов Севера. Мероприятие прошло 14-15 марта. Два дня на площади продолжалось народное гуляние. В этом году было установлено около 20 чумов.

В чумах можно было познакомиться с убранством ненецкого жилища, национальными блюдами, понаблюдать за рукоделием хозяйки, небольшими обрядами. Была организована работа чума-кафе, чума-музея. В гости приехали оленеводы Самбургской тундры, представители Тазовского, Надымского, Красноселькупского, Ямальского районов.

В городском музее изобразительных искусств открылась выставка «Хозяева тундры», на площади – этнопарк «Аркториум».

На озере катали на оленьих упряжках. Состоялись соревнования по национальным видам спорта: борьба, перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна. Ярким и колоритным было выступление творческих коллективов Нового Уренгоя, приглашенных фольклорных ансамблей из Пуровского, Тазовского, Надымкого районов.

Развернулась широкая торговля: свою продукцию представили близлежащие рыбозаводы и сельхозкооперативы, оленеводы и рыбаки-частники. Можно было приобрести мясо и рыбу во всех видах, ягоды, предметы ненецкой одежды и обуви, сувениры, сообщает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроманки
На Ямале ожидают штормовой ветер до 20 м/с
Салехардцы предложили комплектующие площадки для дрессировки собак
Ямальских медиков просят отказаться от отпусков из-за коронавируса
В Новом Уренгое состоялся Праздник народов Севера
На Ямале из-за коронавируса вахтовикам продлили смены
В Лабытнанги после капремонта деформировались пол и стены в квартирах
На Ямале врачи достали из желудка 20 магнитов
Спикер Заксобрания ЯНАО передал в музей Неелова книгу об окружном парламенте
В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей
За день мошенники лишили ноябрян 100 тысяч рублей
В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных альбомов
В Надыме водителей проверяли на трезвость на глаз
Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу
В Тазовском районе ищут похитителей песка
В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подростка
В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор
Зимник Салехард - Надым возобновил работу
Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода
В Салехард пришли новые мини-трактора для уборки снега
В Новом Уренгое открылся уникальный детсад равных возможностей
На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса
Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег
Старейший техникум Салехарда отметил юбилей