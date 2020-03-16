В Новом Уренгое состоялся Праздник народов Севера

16 Март 2020 2020-03-16T14:33:54+03:00

В этом году было установлено около 20 чумов

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Уренгое уже в 19-ый раз состоялся традиционный Праздник народов Севера. Мероприятие прошло 14-15 марта. Два дня на площади продолжалось народное гуляние. В этом году было установлено около 20 чумов.

В чумах можно было познакомиться с убранством ненецкого жилища, национальными блюдами, понаблюдать за рукоделием хозяйки, небольшими обрядами. Была организована работа чума-кафе, чума-музея. В гости приехали оленеводы Самбургской тундры, представители Тазовского, Надымского, Красноселькупского, Ямальского районов.

В городском музее изобразительных искусств открылась выставка «Хозяева тундры», на площади – этнопарк «Аркториум».

На озере катали на оленьих упряжках. Состоялись соревнования по национальным видам спорта: борьба, перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна. Ярким и колоритным было выступление творческих коллективов Нового Уренгоя, приглашенных фольклорных ансамблей из Пуровского, Тазовского, Надымкого районов.

Развернулась широкая торговля: свою продукцию представили близлежащие рыбозаводы и сельхозкооперативы, оленеводы и рыбаки-частники. Можно было приобрести мясо и рыбу во всех видах, ягоды, предметы ненецкой одежды и обуви, сувениры, сообщает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU