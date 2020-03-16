На Ямале из-за коронавируса вахтовикам продлили смены

16 Март 2020 2020-03-16T13:49:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале решено вахтовиков задержать в регионе в связи с повешенными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов, вахтовый режим – это главный источник ротации населения в регионе. Выступая на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа болезни, он сообщил, что ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трёх месяцев.

- На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников, - сказал губернатор.

Одновременно он рекомендовал принять аналогичное решение всем работодателям, использующим на территории округа вахтовый метод. Это касается и строительного комплекса, развернутого силами окружных властей.

Обращаясь к главам муниципалитетом, он рекомендовал отработать с контрагентами так, чтобы не было смены работников. Работы, требующие прибытия иных специалистов, планируется перенести на более поздний срок, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU