2020-03-16T13:49:11+03:00
Общество

На Ямале из-за коронавируса вахтовикам продлили смены

Работы, требующие прибытия иных специалистов, планируется перенести на более поздний срок
Анна Полякова
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На Ямале из-за коронавируса вахтовикам продлили смены Фото: правительство ЯНАОНа Ямале из-за коронавируса вахтовикам продлили смены Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале решено вахтовиков задержать в регионе в связи с повешенными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов, вахтовый режим – это главный источник ротации населения в регионе. Выступая на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории округа болезни, он сообщил, что ряд предприятий приняли решения о продлении вахты на срок до трёх месяцев.

- На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников, - сказал губернатор.

Одновременно он рекомендовал принять аналогичное решение всем работодателям, использующим на территории округа вахтовый метод. Это касается и строительного комплекса, развернутого силами окружных властей.

Обращаясь к главам муниципалитетом, он рекомендовал отработать с контрагентами так, чтобы не было смены работников. Работы, требующие прибытия иных специалистов, планируется перенести на более поздний срок, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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