В Лабытнанги после капремонта деформировались пол и стены в квартирах
После прокурорского вмешательства жительнице Лабытнанги провели косметический ремонт квартиры. Женщина пожаловалась на нарушения ее жилищных прав.
Выяснилось, что управляющая компания в рамках адресной программы капремонта общего имущества провела ремонт двухквартирного жилого дома. При этом в квартирах дома образовались дефекты, деформировались пол и стены.
Несмотря на имеющиеся нарушения при его проведении администрация города и органы Госжилнадзора контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, а также за устранением недостатков строительства надлежащим образом не осуществляли.
Нарушения были устранены, когда гендиректору управляющей организации внесли представления. Принято решение о проведении косметического ремонта в жилых помещениях дома. Сотрудники прокуратуры неоднократно посещали ремонтируемый дом для контроля.
В настоящее время косметический ремонт жилых помещений окончен, строителями учтены все пожелания жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU