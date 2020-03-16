В Лабытнанги после капремонта деформировались пол и стены в квартирах

16 Март 2020 2020-03-16T13:19:59+03:00

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После прокурорского вмешательства жительнице Лабытнанги провели косметический ремонт квартиры. Женщина пожаловалась на нарушения ее жилищных прав.

Выяснилось, что управляющая компания в рамках адресной программы капремонта общего имущества провела ремонт двухквартирного жилого дома. При этом в квартирах дома образовались дефекты, деформировались пол и стены.

Несмотря на имеющиеся нарушения при его проведении администрация города и органы Госжилнадзора контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, а также за устранением недостатков строительства надлежащим образом не осуществляли.

Нарушения были устранены, когда гендиректору управляющей организации внесли представления. Принято решение о проведении косметического ремонта в жилых помещениях дома. Сотрудники прокуратуры неоднократно посещали ремонтируемый дом для контроля.

В настоящее время косметический ремонт жилых помещений окончен, строителями учтены все пожелания жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU