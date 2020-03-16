Спикер Заксобрания ЯНАО передал в музей Неелова книгу об окружном парламенте

16 Март 2020 2020-03-16T12:31:47+03:00

Первый ямальский губернатор встретился с соратниками и вручил памятные медали

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В год 90-летия ЯНАО первый ямальский губернатор Юрий Неелов встретился с соратниками и вручил памятные медали, посвященные 100-летию Тюменского комсомола. В команде единомышленников известные в округе политики, общественные деятели, а также председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Встреча прошла в личном музее Юрия Неелова. Её участники ознакомились с экспонатами, задержались у витрины, свидетельствующей о различных этапах комсомола, – это личные документы, фотографии, памятные медали и значки, принадлежащие Юрию Неелову. С особой теплотой гости говорили о комсомольской юности.

- Кто бы что ни говорил, мы многое сделали: построили такие города, как Сургут, Нижневартовск, Надым. Кстати, город Надым называли комсомольским билетом, потому что средний возраст его жителя был 22 года, – пояснил Юрий Неелов.

Сергей Ямкин подчеркнул, что именно всесоюзные стройки стали для многих школой мужества, товарищества и патриотизма, а многие депутаты ямальского парламента прошли комсомольскую школу.

Спикер передал в личный музей Неелова книгу, посвященную 25-летию ямальского парламента, с короткой, но емкой дарственной надписью: «Первому Губернатору Ямала с благодарностью от депутатов Законодательного Собрания ЯНАО».

ИСТОЧНИК KP.RU