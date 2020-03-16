В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей

16 Март 2020 2020-03-16T12:03:29+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района руководителя коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, генеральный директор скрыл более 22 миллионов рублей.

В 2017 году гендиректор заключил фиктивные договоры с двумя организациями, которые финансово-хозяйственную деятельно на самом деле не осуществляли, а, следовательно, не производили уплату установленных законодательством налогов.

После этого при составлении налоговых деклараций по НДС за 2017 год он внес в них заведомо ложные сведения относительно сумм, подлежащих вычетам по фиктивным взаимоотношениям с этими коммерческими организациями.

В результате неправомерного увеличения затрат по исчислению налога на прибыль организации и необоснованного применения налоговых вычетов по НДС налоги не исчислены и не уплачены в бюджет РФ. Преступление выявлено сотрудниками ОБЭП УМВД России по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU