В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей
В Тарко-Сале Пуровского района руководителя коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, генеральный директор скрыл более 22 миллионов рублей.
В 2017 году гендиректор заключил фиктивные договоры с двумя организациями, которые финансово-хозяйственную деятельно на самом деле не осуществляли, а, следовательно, не производили уплату установленных законодательством налогов.
После этого при составлении налоговых деклараций по НДС за 2017 год он внес в них заведомо ложные сведения относительно сумм, подлежащих вычетам по фиктивным взаимоотношениям с этими коммерческими организациями.
В результате неправомерного увеличения затрат по исчислению налога на прибыль организации и необоснованного применения налоговых вычетов по НДС налоги не исчислены и не уплачены в бюджет РФ. Преступление выявлено сотрудниками ОБЭП УМВД России по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU