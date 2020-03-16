16 Март 2020 2020-03-16T11:41:12+03:00

За день мошенники лишили ноябрян 100 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске 12 марта возбудили стразу два уголовных дела о краже денег с банковских карт. В обоих случаях жертвами оказались доверчивые женщины, поверившие, что общаются по телефону с сотрудниками банковских учреждений.

Аферисты сообщали, что с банковских карт горожанок происходит несанкционированное списание денег. Чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, необходимо было, якобы, сообщить персональные данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений.

Женщины выполнили все указания лжесотрудников банка. После этого и были списаны с банковских карт заявительниц 100 тысяч и 335 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция округа просит ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным лицам, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU