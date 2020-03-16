2020-03-16T10:31:05+03:00
Общество

В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных альбомов

Акция продлится до конца года
Анна Полякова
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В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных архивов Фото: yanao.ruВ Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных архивов Фото: yanao.ru
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Архивисты Лабытнанги предлагают жителям поделиться снимками из семейных альбомов, чтобы пополнить коллекцию документов, отражающих историю развития города. Акцию назвали «История города в фотографиях семейного архива».

- Именно наши семейные альбомы хранят память о том, как из рабочего посёлка с деревянными тротуарами вырос красивый город, какие замечательные люди его строили, - обратилась к землякам глава города Марина Трескова.

Акция продлится до конца года. Представленные жителями снимки будут использованы для создания выставки.

Интерес архивистов представляют все фотографии: общие виды города, посёлка, коми-деревни, изображение предприятий и их коллективов, различных мероприятий, жителей. Снимки нужно сопроводить краткой аннотацией (ФИО изображённых, дата фотоснимка, место съемки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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