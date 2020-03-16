16 Март 2020 2020-03-16T12:33:59+03:00

В Надыме водителей проверяли на трезвость «на глаз» Фото: pixabay.com

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Надымская прокуратура провела проверку некоммерческой организации «Надымская промышленная медицина». Поводом стало обращение местного жителя, который рассказал, что медосмотр водителей (предрейсовым, послерейсовым) проходит с нарушениями.

Установлено, что учреждение имеет лицензию на осуществление таких осмотров и четыре анализатора паров в выдыхаемом воздухе. Однако эта аппаратура не использовалась. Осмотры водителей на наличие состояния алкогольного опьянения проводились только визуально.

Прокурор внес главврачу представление об устранении нарушений закона. После прокурорского вмешательства осмотры водителей проводятся с применением анализаторов. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, главный врач и само предприятие оштрафованы на общую сумму в размере 32 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU