Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу

16 Март 2020 2020-03-16T10:09:04+03:00

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В Тарко-Сале подвели итоги районного конкурса инсценированной патриотической песни «Патриоты России». Его организовали в рамках регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». В конкурсе выступили 26 классов-команд 13 школ района.

Почётным гостем гала-концерта стал таркосалинец, труженик тыла Иса Али-оглы Имамалиев. Под бурные овации ему вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Когда началась война, ему было всего 9 лет, тогда он и начал работать в колхозе в азербайджанском селе Шахбуз, возил воду на быках, вместе с другими детьми поливали поля, собирали колоски за комбайнами.

В Тарко-Сале живёт с 1985 года, всю жизнь проработал водителем, награждён семью медалями участника соцсоревнований.

Как рассказали в администрации Пуровского района, встреча с 87-летним тружеником тыла вдохновила ребят - члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов. Победителями конкурса стали команды «Потомки Ямала» и «Живое пламя» первой и третьей таркосалинских школ, и «Пламя» третьей школы Пурпе.

ИСТОЧНИК KP.RU