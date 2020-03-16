2020-03-16T10:09:04+03:00
Общество

Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов
Анна Полякова
Поделиться:
Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу Фото: puradm.ruТруженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале подвели итоги районного конкурса инсценированной патриотической песни «Патриоты России». Его организовали в рамках регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». В конкурсе выступили 26 классов-команд 13 школ района.

Почётным гостем гала-концерта стал таркосалинец, труженик тыла Иса Али-оглы Имамалиев. Под бурные овации ему вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Когда началась война, ему было всего 9 лет, тогда он и начал работать в колхозе в азербайджанском селе Шахбуз, возил воду на быках, вместе с другими детьми поливали поля, собирали колоски за комбайнами.

В Тарко-Сале живёт с 1985 года, всю жизнь проработал водителем, награждён семью медалями участника соцсоревнований.

Как рассказали в администрации Пуровского района, встреча с 87-летним тружеником тыла вдохновила ребят - члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов. Победителями конкурса стали команды «Потомки Ямала» и «Живое пламя» первой и третьей таркосалинских школ, и «Пламя» третьей школы Пурпе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спикер Заксобрания ЯНАО передал в музей Неелова книгу об окружном парламенте
В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей
За день мошенники лишили ноябрян 100 тысяч рублей
В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных альбомов
В Надыме водителей проверяли на трезвость на глаз
Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу
В Тазовском районе ищут похитителей песка
В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подростка
В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор
Зимник Салехард - Надым возобновил работу
Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода
В Салехард пришли новые мини-трактора для уборки снега
В Новом Уренгое открылся уникальный детсад равных возможностей
На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса
Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег
Старейший техникум Салехарда отметил юбилей