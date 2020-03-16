В Тазовском районе ищут похитителей песка
В Тазовском районе уголовное дело о хищении полезный ископаемых завели с третьего раза. Еще в декабре 2019 года в полиции было зарегистрировано обращение начальника Департамента имущественных и земельных отношений администрации района о незаконной добыче песка на территории района.
Однако по результатам доследственных проверок дважды выносились незаконные процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой района отменялись. Материал возвращался для проведения дополнительной проверки.
Как сообщает прокуратуре ЯНАО, в сентябре 2019 года неустановленное лицо похитило общераспространенные полезные ископаемые, тем самым причинив ущерб Российской Федерации.
Кроме того, проведенным анализом работы ОМВД России по Тазовскому району установлено, что за 2 месяца 2020 года прокуратурой района, после принятия мер реагирования, поставлено на учет еще 10 преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU