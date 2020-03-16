В Тазовском районе ищут похитителей песка

16 Март 2020 2020-03-16T09:54:24+03:00

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В Тазовском районе уголовное дело о хищении полезный ископаемых завели с третьего раза. Еще в декабре 2019 года в полиции было зарегистрировано обращение начальника Департамента имущественных и земельных отношений администрации района о незаконной добыче песка на территории района.

Однако по результатам доследственных проверок дважды выносились незаконные процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой района отменялись. Материал возвращался для проведения дополнительной проверки.

Как сообщает прокуратуре ЯНАО, в сентябре 2019 года неустановленное лицо похитило общераспространенные полезные ископаемые, тем самым причинив ущерб Российской Федерации.

Кроме того, проведенным анализом работы ОМВД России по Тазовскому району установлено, что за 2 месяца 2020 года прокуратурой района, после принятия мер реагирования, поставлено на учет еще 10 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU