2020-03-16T09:37:07+03:00
Происшествия

В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подростка

Юноша обратился в полицию, когда обидчик уехал
Анна Полякова
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В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подросткаВ Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подросткаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде ждет суда мужчина, которого обвиняют в вымогательстве и грабеже подростка. Криминальная история началась в мае 2018 года, когда 24-летний ямалец на улице начал требовать деньги 20 тысяч рублей у мимо проходящего парня.

У подростка не оказалось такой суммы, и тогда, встретив его через несколько дней на улице, вымогатель отобрал у юноши сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Мужчина еще дважды в июне и июле 2018 года ловил в общественных местах подростка, и отбирал у него деньги. Так он лишил парня 35 тысяч рублей. Юноша обратился в полицию, когда узнал, что его обидчик выехал за пределы региона. После возбуждения уголовного дела местонахождение злоумышленника было установлено, а сам он задержан и доставлен в город Салехард.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и добровольно загладил перед потерпевшим свою вину. Теперь его судьбу решит суд, куда направлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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