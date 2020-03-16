2020-03-16T09:08:09+03:00
Общество

В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор

Оценивалась интенсивность автомобильного потока в разное время суток
Анна Полякова
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В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор Фото: администрация ЛабытнангиВ Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор Фото: администрация Лабытнанги
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В Лабытнанги провели работы по регулировке светофора на перекрёстке улиц Обская - Гагарина. Снегопад не помешал специалистам, настраивающим его режим. Светофор на несколько дней был запущен в работу в тестовом формате. Оценивалась интенсивность автомобильного потока в разное время суток, чтобы определить оптимальное время работы сигналов.

Наблюдения за дорожной ситуацией на этом перекрестке продолжатся. Если потребуется, корректировка работы светофора будет выполнена ещё раз, сообщили в администрации города. В мэрии пообещали постараться сделать так, чтобы всем участникам дорожного движения было комфортно.

Напомним, дорога по улице Обской с лета прошлого года находится на реконструкции, проект рассчитан на 2 года. Все работы будут завершены в этом году.

В администрации уточнили, что реконструкция дорог включает в себя не только асфальтирование проезжей части, но и целый сопутствующий комплекс работ — обустройство тротуаров, установку бордюров, ограждений, дорожных знаков, переустройство сетей тепло-, водоснабжения, электросетей, линий связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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