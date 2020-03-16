Зимник Салехард - Надым возобновил работу

16 Март 2020 2020-03-16T08:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Автозимник Салехард-Надым, который продолжительное время был закрыт после метели, возобновил работу 16 марта. С 10.00 на него пропускают полноприводный транспорт общей массой до 15 тонн.

Напомним, трасса почти две недели работала с перебоями. Пока ее расчищали от снега, периодически открывали временный проезд по строящейся дороге. Он и спасал автомобилистов, желающих проехать по этому маршруту, когда официальный зимник был закрыт.

Всего сегодня, 16 марта, открыты три из четырех зимников. Также действует сезонная автодорога Коротчаево – Красноселькуп, которая доступная для всех машин не тяжелее 30 тонн. Работает автозимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, здесь движение открыто для полноприводного транспорта массой до 30 тонн.

Автозимник Аксарка- Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU