2020-03-16T08:49:26+03:00
Общество

Зимник Салехард - Надым возобновил работу

Действуют три из четырех сезонных трасс
Анна Полякова
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Зимник Салехард - Надым возобновил работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЗимник Салехард - Надым возобновил работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Автозимник Салехард-Надым, который продолжительное время был закрыт после метели, возобновил работу 16 марта. С 10.00 на него пропускают полноприводный транспорт общей массой до 15 тонн.

Напомним, трасса почти две недели работала с перебоями. Пока ее расчищали от снега, периодически открывали временный проезд по строящейся дороге. Он и спасал автомобилистов, желающих проехать по этому маршруту, когда официальный зимник был закрыт.

Всего сегодня, 16 марта, открыты три из четырех зимников. Также действует сезонная автодорога Коротчаево – Красноселькуп, которая доступная для всех машин не тяжелее 30 тонн. Работает автозимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, здесь движение открыто для полноприводного транспорта массой до 30 тонн.

Автозимник Аксарка- Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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