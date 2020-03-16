Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода

16 Март 2020 2020-03-16T08:25:31+03:00

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В Тарко-Сале в аварии на улице Мира пострадал пешеход. Как сообщает Госавтоинспекция Ямало-Ненецкого автономного округа, дорожно-транспортное происшествие случилось 14 марта в 21.00.

Водитель автомобиля «MAZDA» допустил наезд на пешехода, который в момент аварии находился на проезжей части дороги. В результате ДТП, пешеход травмирован.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 1311 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 112 травмированы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU