2020-03-16T08:25:31+03:00
Происшествия

Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода

Травмированный мужчина госпитализирован
Анна Полякова
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Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВодитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Тарко-Сале в аварии на улице Мира пострадал пешеход. Как сообщает Госавтоинспекция Ямало-Ненецкого автономного округа, дорожно-транспортное происшествие случилось 14 марта в 21.00.

Водитель автомобиля «MAZDA» допустил наезд на пешехода, который в момент аварии находился на проезжей части дороги. В результате ДТП, пешеход травмирован.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 1311 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 112 травмированы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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