В Салехард пришли новые мини-трактора для уборки снега

16 Март 2020 2020-03-16T08:05:06+03:00

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Пять мини-тракторов прибыли контейнером из Ярославля. Новая снегоуборочная техника пополнила автопарк АО «Салехарддорстрой». Ее приобрели за счёт средств региональной казны.

Технику планируется задействовать по всем направлениям. Универсальные машины итальянско-российского производства особенно хорошо подойдут для обслуживания тротуаров и зон отдыха. На каждый трактор имеется комплект навесного оборудования. Это и ковши, и шнекороторные установки, и тарелки для посыпки поверхности противоскользящим составом.

Как отметили в администрации ямальской столицы, благодаря поддержке губернатора ЯНАО и выделенным финансовым средствам из окружного бюджета салехардское обслуживающее предприятие получило 13 единиц снегоуборочной техники: пять самосвалов на базе КАМАЗа с увеличенным объёмом кузова, две коммунально-дорожные машины, один погрузчик-экскаватор и пять мини-тракторов. На подходе заключительная партия техники – ещё два новых фронтальных погрузчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU