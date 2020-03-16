В Новом Уренгое открылся уникальный детсад равных возможностей

16 Март 2020 2020-03-16T07:06:26+03:00

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Инклюзивный детский сад «Виниклюзия» открылся начал работу в Новом Уренгое. Он может принять до 200 детей, 50 из которых - с различными особенностями развития. Садик построен в партнерстве правительства округа, администрации города и компании Wintershall Dea Russia. Соглашение между ними было подписано в 2015 году.

Здесь создана безбарьерная среда. Цвет стен и мебели подобраны специально, чтобы детям с нарушениями зрения легче было ориентироваться в здании. Для дошколят работают изостудия, мастерские, бассейн, зимний сад, а также центр комплексной помощи. В центре есть соляная пещера, комната инфракрасной терапии, массажный и физиотерапевтический кабинеты, сенсорная комната, залы двигательной активности. С детьми будут заниматься учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектологи, тьюторы, специалисты медицинского профиля.

- Это уникальный детский сад у нас на Ямале. Он объединяет детей разных возрастов, с разными особенностями развития. Поздравляю с открытием и желаю, чтобы у воспитанников здесь было полноценное яркое детство, - сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время церемонии открытия 14 марта.

Образовательная концепция разработана с учётом лучших российских и немецких практик. Здесь реализуется педагогическая система Марии Монтессори. Как отметил управляющий директор Wintershall Dea Russia Торстен Мурин, педагоги помогут детям развивать лучшие качества, познавать мир, находить друзей.

На Ямале работает 168 детских садов. В 33 из них создана универсальная безбарьерная среда для детей с особенностями здоровья, где специализируются на одном типе заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU