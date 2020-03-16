2020-03-16T08:11:58+03:00
Общество

На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса

Три человека контактировали с женщиной с подозрением на болезнь
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале взяли под наблюдение пассажиров поезда из Москвы Фото: yanao.ruНа Ямале взяли под наблюдение пассажиров поезда из Москвы Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Трое пассажиров поезда, контактировавших с женщиной с подозрением на коронавирус, госпитализированы в Новоуренгойскую ЦГБ. Все они ехали в поезде 110 «Москва — Новый Уренгой». Женщина добиралась до станции Киров.

С ямальскими пассажирами работает отдельная группа медиков, пациенты изолированы в специально оборудованных боксах. Состояние всех троих удовлетворительное. Как сообщили в депздраве ЯНАО, диагноз можно будет поставить не ранее, чем через 14 дней. Все это время пациенты будут оставаться в стационаре под наблюдением врачей.

Остальные пассажиры вагона, прибывшие на Ямал, не контактировали с женщиной из Кирова. За ними также устанавливается наблюдение врачей, люди будут находиться в условиях самоизоляции в течение двух недель.

На данный момент случаев заражения коронавирусной инфекцией на Ямале не подтверждено. Под медицинским наблюдением - 42 человека, в том числе и эти пассажиры.

Людей наблюдают в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Салехарде, Надымском и Пуровском районах. Все они здоровы и будут под присмотром врачей в течение двух недель. Число наблюдаемых в связи с прибытием на Ямал людей из разных регионов и посещения ими разных стран постоянно меняется.

Метод диагностики позволяет получить результаты в течение 4 часов. Такие тест-системы используются во всех лабораториях ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии"» Роспотребнадзора на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спикер Заксобрания ЯНАО передал в музей Неелова книгу об окружном парламенте
В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей
За день мошенники лишили ноябрян 100 тысяч рублей
В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных альбомов
В Надыме водителей проверяли на трезвость на глаз
Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу
В Тазовском районе ищут похитителей песка
В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подростка
В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор
Зимник Салехард - Надым возобновил работу
Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода
В Салехард пришли новые мини-трактора для уборки снега
В Новом Уренгое открылся уникальный детсад равных возможностей
На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса
Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег
Старейший техникум Салехарда отметил юбилей