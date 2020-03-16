На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T08:11:58+03:00

Три человека контактировали с женщиной с подозрением на болезнь

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Трое пассажиров поезда, контактировавших с женщиной с подозрением на коронавирус, госпитализированы в Новоуренгойскую ЦГБ. Все они ехали в поезде 110 «Москва — Новый Уренгой». Женщина добиралась до станции Киров.

С ямальскими пассажирами работает отдельная группа медиков, пациенты изолированы в специально оборудованных боксах. Состояние всех троих удовлетворительное. Как сообщили в депздраве ЯНАО, диагноз можно будет поставить не ранее, чем через 14 дней. Все это время пациенты будут оставаться в стационаре под наблюдением врачей.

Остальные пассажиры вагона, прибывшие на Ямал, не контактировали с женщиной из Кирова. За ними также устанавливается наблюдение врачей, люди будут находиться в условиях самоизоляции в течение двух недель.

На данный момент случаев заражения коронавирусной инфекцией на Ямале не подтверждено. Под медицинским наблюдением - 42 человека, в том числе и эти пассажиры.

Людей наблюдают в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Салехарде, Надымском и Пуровском районах. Все они здоровы и будут под присмотром врачей в течение двух недель. Число наблюдаемых в связи с прибытием на Ямал людей из разных регионов и посещения ими разных стран постоянно меняется.

Метод диагностики позволяет получить результаты в течение 4 часов. Такие тест-системы используются во всех лабораториях ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии"» Роспотребнадзора на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU