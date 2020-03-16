Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег

16 Март 2020 2020-03-16T05:19:48+03:00

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В понедельник, 16 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, пасмурно. Кратковременный снег ожидается в середине дня и ближе к ночи. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов. Солнечно, снег пройдет только утром снег. Ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов. Утренняя ясная погода после обеда сменится на пасмурную, осадки не ожидаются,. Ветер северо-восточный 2 м/с.

В Надыме -13 градусов. Солнечно - до обеда и пасмурно – во второй половине дня, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Губкинском -13 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале -13 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

В Муравленко -12 градусов. Днем - солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов. Пасмурно, периодически - снег. Юго-западный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU