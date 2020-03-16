2020-03-16T05:19:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег

Температура воздуха -12 ... -16 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снегПогода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снегФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, пасмурно. Кратковременный снег ожидается в середине дня и ближе к ночи. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов. Солнечно, снег пройдет только утром снег. Ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов. Утренняя ясная погода после обеда сменится на пасмурную, осадки не ожидаются,. Ветер северо-восточный 2 м/с.

В Надыме -13 градусов. Солнечно - до обеда и пасмурно – во второй половине дня, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Губкинском -13 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале -13 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

В Муравленко -12 градусов. Днем - солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

В Лабытнанги -15 градусов. Пасмурно, периодически - снег. Юго-западный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спикер Заксобрания ЯНАО передал в музей Неелова книгу об окружном парламенте
В Тарко-Сале директор предприятия скрыл от налоговиков 22 миллиона рублей
За день мошенники лишили ноябрян 100 тысяч рублей
В Лабытнанги создают историю города в фотографиях семейных альбомов
В Надыме водителей проверяли на трезвость на глаз
Труженик тыла вдохновил бойцов «ЮнАрктики» на победу
В Тазовском районе ищут похитителей песка
В Салехарде судят мужчину, который регулярно грабил подростка
В Лабытнанги во время снегопада тестировали новый светофор
Зимник Салехард - Надым возобновил работу
Водитель иномарки в Тарко-Сале сбил пешехода
В Салехард пришли новые мини-трактора для уборки снега
В Новом Уренгое открылся уникальный детсад равных возможностей
На Ямале госпитализировали пассажиров поезда из Москвы из-за коронавируса
Погода на Ямале 16 марта: местами пройдет кратковременный снег
Старейший техникум Салехарда отметил юбилей