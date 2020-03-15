2020-03-15T11:55:28+03:00
Общество

Старейший техникум Салехарда отметил юбилей

Сотрудники учреждения получили благодарности и грамоты
Руслан Савинов
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Старейший техникум Салехарда отметил юбилей. Фото Правительства ЯНАО.Старейший техникум Салехарда отметил юбилей. Фото Правительства ЯНАО.
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Педагоги, студенты и выпускники Ямальского полярного агроэкономического техникума принимали поздравления в честь юбилея учебного заведения. По данным регионального правительства, в 2020 году техникум отмечает 85-летний юбилей.

Уже тысячи молодых специалистов вышли из стен заведения и внесли свой вклад в развитие Ямала.

- Юбилей – это возможность подвести итоги. С главной задачей – воспитанием высококвалифицированных кадров – учреждение справляется на отлично. Желаю быть в русле жизненных течений и всегда на шаг впереди, - отметила замглавы Салехарда Ирина Максимова.

Известно, что преподавателей и сотрудников колледжа наградили благодарностями и почетными грамотами.

- Тысячи выпускников получили отличное образование и пошли в трудовую жизнь. 85 лет – солидная дата

ИСТОЧНИК KP.RU

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