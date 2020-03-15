Инвалид из Муравленко смогла добиться компенсации покупки средства реабилитации

15 Март 2020 2020-03-15T11:46:36+03:00

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Правоохранители Муравленко проверили обращение местной жительницы о нарушении ее социальных прав. О результатах проверки сообщила пресс-служба прокуратуры Ямала.

Установлено, что женщина-инвалид купила техническое средство реабилитации за пять тысяч рублей, так как не могла добиться его от получения бесплатно, хотя имела на это право. Затем она обратилась в региональное отделение Фонда соцстрахования за получением компенсации. Но денег женщине не выплатили.

Поэтому городской прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия Фонда соцстрахования незаконным. Благодаря этому к настоящему моменту инвалиду выплатили компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU