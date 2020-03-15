15 Март 2020 2020-03-15T10:44:35+03:00

Крыша магазина под Ноябрьском не выдержала снега и рухнула. Фото из сообщества "ВКонакте" "Происшествия Ноябрьск".

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В поселке под Ноябрьском произошло обрушение крыши одного из магазинов. Фотографии с места инцидента появились в социальной сети «ВКонатакте» в сообществе «Происшествия Ноябрьск».

- Магазин ближнее СМП. Только вчера было все в порядке, – написал один из подписчиков паблика.

На снимках четко видно, что у магазина обрушилась часть кровли над входом. По предварительной информации, пострадавших нет.

По всей видимости крыша не выдержала веса снежной массы. По словам очевидца инцидента, обрушение случилось ночью.

Пользователи интернета бурно отреагировали в комментариях по факту произошедшего:

- Снег сходит. И крыши тоже. А если без сарказма. То за зиму раз 5-6 нужно чистить снег с кровли. Иначе будет то, что есть. И убытков больше, чем за чистку кровли отдали. Слава богу, что не на людей. Ну и как выше сказано. Скупой плати дважды, - написал подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU