15 Март 2020 2020-03-15T06:35:48+03:00

В Ноябрьске назвали имена педагогов года Фото: pixabay.com

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Стали известны итоги городского конкурса педагогического мастерства «Педагог года – 2020» в Ноябрьске. В 2020 году за это звание боролись 11 учителей и воспитателей.

Всего было три номинации: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют». За четыре дня претенденты на конкурсные титулы показывали лучшие профессиональные качества.

В итоге в номинации «Учитель года» победил учитель физики из школы №7 Алексей Еланцев. «Воспитателем года» стала логопед детсада «Сказка» Анна Гончарова. Номинация «Педагогический дебют» досталась учителю английского языка школы №5 Оксане Харько.

Также проходило голосование, в котором каждый желающий мог присудить свою симпатию преподавателям. Здесь победителями стали: Алексей Еланцев, Оксана Харько и воспитатель детсада «Машенька» Елена Ячменева.

ИСТОЧНИК KP.RU