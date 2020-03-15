Погода на Ямале 15 марта: пасмурно и прохладно
В воскресенье, 15 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, пасмурно. Днем будет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Ноябрьске -6 градусов. Пасмурно, также весь день будет идти снег. Ветер северо-западный 6-9 м/с.
В Новом Уренгое -12 градусов. Пасмурно, с утра небольшой снег. Ветер северный 10 м/с.
В Надыме -11 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с.
В Губкинском -11 градусов, пасмурно, с утра снег. Ветер северный 10 м/с.
В Тарко-Сале -11 градусов. Пасмурно, с утра снег. Ветер северный 7 м/с.
В Муравленко -8 градусов. Пасмурно. Ветер северо-западный 8 м/с.
В Лабытнанги -12 градусов. Пасмурно, небельшой снег. Восточный ветер 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU