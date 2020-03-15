2020-03-15T06:15:02+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 марта: пасмурно и прохладно

Местами пройдет снег
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 15 марта: пасмурно и прохладно. Фото: Савинов Руслан.Погода на Ямале 15 марта: пасмурно и прохладно. Фото: Савинов Руслан.
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В воскресенье, 15 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -14 градусов, пасмурно. Днем будет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске -6 градусов. Пасмурно, также весь день будет идти снег. Ветер северо-западный 6-9 м/с.

В Новом Уренгое -12 градусов. Пасмурно, с утра небольшой снег. Ветер северный 10 м/с.

В Надыме -11 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Губкинском -11 градусов, пасмурно, с утра снег. Ветер северный 10 м/с.

В Тарко-Сале -11 градусов. Пасмурно, с утра снег. Ветер северный 7 м/с.

В Муравленко -8 градусов. Пасмурно. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -12 градусов. Пасмурно, небельшой снег. Восточный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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