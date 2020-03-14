2020-03-14T12:07:21+03:00
Происшествия

Новоуренгойцы «приютили» в своих квартирах нелегалов

По факту фиктивной постановки на учет иностранцев возбуждено два уголовных дела
Вадим Бегун
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Новоуренгойцы «приютили» в своих квартирах нелегалов. Фото - pixabay.com.Новоуренгойцы «приютили» в своих квартирах нелегалов. Фото - pixabay.com.
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Прокуратура города Новый Уренгой проверила соблюдение требований миграционного законодательства. В итоге было возбуждено два уголовных дела.

– Два жителя города «приняли» иностранных граждан в принадлежащих им жилых квартирах и зарегистрировали по месту пребывания 9 нелегалов. При этом у нарушителей не было намерения предоставить им эти помещения для фактического проживания. Иностранцы по адресам нахождения квартир не проживали и не проживают, – рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В этой связи прокурор города направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании собственников квартир. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры ОД ОМВД России по городу Новому Уренгою возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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