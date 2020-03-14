В Надыме оправдали мужчину, который жестоко зарезал друга

14 Март 2020 2020-03-14T10:18:30+03:00

Однако прокуратура с таким приговором не согласилась

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В Надыме суд оправдал Анатолия Х., который обвинялся в убийстве человека. Мужчина жестоко расправился со своим товарищем.

В середине апреля горожанин, распивая спиртное с друзьями, стал приставать к девушке своего знакомого. Не потерпев такого отношения к подруге, потерпевший заступился за нее, завязалась потасовка. Х. взял нож и нанес им более 18 ударов в различные части тела друга, от чего тот скончался.

Уголовное дело рассматривал суд присяжных заседателей. По информации прокуратуры ЯНАО, во время процесса подсудимый и его защитники нарушали закон, неоднократно заявляя о недопустимости доказательств и искажали содержание показаний свидетелей.

– На замечания судьи участники процесса со стороны защиты не реагировали. Все это повлияло на принятие присяжными заседателями решения об оправдании подсудимого. Суд также постановил оправдательный приговор, – рассказали в пресс-службе Надымской городской прокуратуре.

Ведомство обжаловало реабилитирующее судебное решение в апелляционном порядке, сославшись на систематичность нарушений закона со стороны защиты. Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU