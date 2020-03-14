2020-03-14T10:18:30+03:00
Происшествия

В Надыме оправдали мужчину, который жестоко зарезал друга

Однако прокуратура с таким приговором не согласилась
Вадим Бегун
Поделиться:
В Надыме оправдали мужчину, который жестоко зарезал друга.В Надыме оправдали мужчину, который жестоко зарезал друга.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Надыме суд оправдал Анатолия Х., который обвинялся в убийстве человека. Мужчина жестоко расправился со своим товарищем.

В середине апреля горожанин, распивая спиртное с друзьями, стал приставать к девушке своего знакомого. Не потерпев такого отношения к подруге, потерпевший заступился за нее, завязалась потасовка. Х. взял нож и нанес им более 18 ударов в различные части тела друга, от чего тот скончался.

Уголовное дело рассматривал суд присяжных заседателей. По информации прокуратуры ЯНАО, во время процесса подсудимый и его защитники нарушали закон, неоднократно заявляя о недопустимости доказательств и искажали содержание показаний свидетелей.

– На замечания судьи участники процесса со стороны защиты не реагировали. Все это повлияло на принятие присяжными заседателями решения об оправдании подсудимого. Суд также постановил оправдательный приговор, – рассказали в пресс-службе Надымской городской прокуратуре.

Ведомство обжаловало реабилитирующее судебное решение в апелляционном порядке, сославшись на систематичность нарушений закона со стороны защиты. Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойцы «приютили» в своих квартирах нелегалов
В Надыме оправдали мужчину, который жестоко зарезал друга
Гостей Нового Уренгоя ждут в чуме-кафе
Погода на Ямале 14 марта: снег с утра до вечера
В Салехарде приступили к демонтажу ледового городка
Ямал принимает дополнительные меры по предотвращению завоза коронавируса
Жительницы Салехарда примут участие в конкурсе «Автоледи»
Ноябрянин перевел интернет-мошеннику больше 250 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» реализовало благотворительный проект к 75-летию Победы
Ямальский парламент одобрил поправки в Конституцию
Мошенники выманили кредитом у новоуренгойца почти 90 тысяч
Ноябрьские депутаты намерены «лечить» дворы от снега
В Новом Уренгое гендиректор заплату работников тратил на себя
Салехардцев просят оценить новый дизайн остановок
В Губкинском коммунальщик сорвался с крыши, убирая снег
На Ямале прокуратура заступилась за авиапассажира с мясом в сумке