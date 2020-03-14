Гостей Нового Уренгоя ждут в чуме-кафе

14 Март 2020 2020-03-14T09:33:21+03:00

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Сегодня, 14 марта, и завтра жителей и гостей Нового Уренгоя ждут на площадке перед озером Молодежное на традиционном Празднике народов Севера. Мероприятие состоится уже в 19-ый раз.

Стало известно, что в этом году будет установлено 20 чумов: в гости едут оленеводы Самбургской тундры, представители Тазовского, Надымского, Красноселькупского, Ямальского районов. В чумах можно будет познакомиться с убранством ненецкого жилища, национальными блюдами, понаблюдать за рукоделием хозяйки, небольшими обрядами. Кроме того, будет организована работа чума-кафе, чума-музея.

– Народное гуляние включает катание на оленьих упряжках и снегоходах; соревнования по национальным видам спорта: борьбу, перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна; выступление творческих коллективов Нового Уренгоя, приглашенных фольклорных ансамблей из Пуровского, Тазовского, Надымкого районов; работу полевой кухни и торговых рядов, – рассказали в пресс-службе администрации города Новый Уренгой.

В ведомстве добавили, что свою продукцию на праздник везут близлежащие рыбозаводы и сельхозкооперативы, оленеводы и рыбаки-частники. Можно будет приобрести мясо и рыбу во всех видах, ягоды, предметы ненецкой одежды и обуви, сувениры и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU