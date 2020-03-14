2020-03-14T06:04:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 марта: снег с утра до вечера

Местами пройдет дождь
Вадим Бегун
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На Ямале целый день будет идти снег.На Ямале целый день будет идти снег.Фото: Вадим Бегун
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В пятницу, 13 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно. Целый день будет идти снег. Ветер юго-западный 16-20 м/с.

В Ноябрьске +1 градус. Пасмурно, также почти весь день будет идти снег, местами с дождем. Ветер юго-западный 10-18 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус. Переменная облачность, снег на весь день. Ветер юго-западный 17 м/с.

В Надыме +2 градуса. Переменная облачность, снег с дождем. Ветер юго-западный 16 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, будет идти снег. Ветер юго-западный 18 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус. Пасмурно, снег. Ветер юго-западный 17 м/с.

В Муравленко +1 градус. Пасмурно, снег. Ветер юго-западный 18 м/с.

В Лабытнанги -1 градус. Пасмурно, снег будет идти до самого вечера. Северо-восточный ветер 19 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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