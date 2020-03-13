В Салехарде приступили к демонтажу ледового городка

13 Март 2020 2020-03-13T15:38:49+03:00

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В Салехарде для безопасности жителей провели очередное обследование ледового городка. В результате решено убрать новогодние конструкции в кратчайшие сроки.

Как отметил гендиректор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Нога, наблюдается усталость льда, отмечены внутренние повреждения. Появилась паутина трещин внутри блоков, что может привести к обрушению и, соответственно, причинить тяжкий вред здоровью тем, кто будет находиться на ледовом городке.

Для обеспечения безопасности горожан – вход на ледяные горки ограничен. Подрядная организация уже приступила к демонтажу ледового городка. Уже спилены и завалены на землю все нависающие элементы, такие как створки горок. Начала работать техника по планомерной очистке территории от снега и льда. Работы планируют завершить до 15 марта.

После завершения всех работ по очистке территории схема дорожного движения будет восстановлена. Проезд у ЦКиС «Геолог» будет функционировать в том же режиме, что и раньше.

Красивые ажурные конструкции, которые появились в этом году вокруг ледового городка, пока останутся на своём месте. Их дальнейшая судьба решается: их оставят здесь на постоянной основе либо частично демонтируют, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU