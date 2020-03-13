Ямал принимает дополнительные меры по предотвращению завоза коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T15:23:11+03:00

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Ямальцам, прибывшим из стран, где разгулялся коронавирус, рекомендуют на 14 дней взять больничный. Автономный округ принимает дополнительные меры по предотвращению завоза инфекции на территорию региона. Самоизоляция – один из главных способов профилактики коронавируса на территории Ямала.

- Обращаем особое внимание ямальцев на то, как важен сейчас самоконтроль и, при необходимости, самоизоляция, – сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников.

Он подчеркнул, что все, кто прибывает на Ямал из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, должны оставаться на двухнедельном домашнем карантине. Это касается даже тех, кто чувствует себя хорошо. В этот период необходимо воздержаться от выходов из дома, посещать поликлинику не нужно – больничные листы будут оформлены дистанционно. При любом признаке недомогания – вызывать врача на дом.

В окружном департаменте подчеркивают, что оставаться дома на больничном – право каждого, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана, Испании, Швейцарии, Испании, Великобритании и США.

Остальных жителей округа просят по возможности воздержаться от путешествий в регионы России и страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

В Ямало-Ненецкий автономный округ с января по 13 марта 2020 года прибыло 57 граждан из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся 7 человек. Пятеро прибыли из Италии, двое – из Франции. Все они на сегодняшний день здоровы. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на Ямале не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU