Ямал принимает дополнительные меры по предотвращению завоза коронавируса
Ямальцам, прибывшим из стран, где разгулялся коронавирус, рекомендуют на 14 дней взять больничный. Автономный округ принимает дополнительные меры по предотвращению завоза инфекции на территорию региона. Самоизоляция – один из главных способов профилактики коронавируса на территории Ямала.
- Обращаем особое внимание ямальцев на то, как важен сейчас самоконтроль и, при необходимости, самоизоляция, – сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников.
Он подчеркнул, что все, кто прибывает на Ямал из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, должны оставаться на двухнедельном домашнем карантине. Это касается даже тех, кто чувствует себя хорошо. В этот период необходимо воздержаться от выходов из дома, посещать поликлинику не нужно – больничные листы будут оформлены дистанционно. При любом признаке недомогания – вызывать врача на дом.
В окружном департаменте подчеркивают, что оставаться дома на больничном – право каждого, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана, Испании, Швейцарии, Испании, Великобритании и США.
Остальных жителей округа просят по возможности воздержаться от путешествий в регионы России и страны, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.
В Ямало-Ненецкий автономный округ с января по 13 марта 2020 года прибыло 57 граждан из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся 7 человек. Пятеро прибыли из Италии, двое – из Франции. Все они на сегодняшний день здоровы. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на Ямале не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU