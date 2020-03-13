Жительницы Салехарда примут участие в конкурсе «Автоледи»

13 Март 2020 2020-03-13T15:11:27+03:00

Состязания будут проходить в три этапа

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В Салехарде впервые проводится конкурс по автомобильному многоборью «Автоледи». Его участниками могут стать жительницы города с правами категории «В». Как сообщили в администрации города, конкурс будет проходить в 3 этапа.

Первый проходит в формате фотоконкурса, на который предоставляется снимок участницы и её личного автомобиля. Победителя определят жители города путём голосования в группе «Коммунальщик Салехарда» в Вконтакте.

Второй этап - «Знание правил дорожного движения и классическое скоростное маневрирование». За 20 минут нужно ответить на вопросы о ПДД в компьютерном классе. В соревнованиях по скоростному маневрированию необходимо будет выполнить за 10 минут 4 фигуры (поворот на 90 градусов, параллельная парковка, змейка, разворот в ограниченном пространстве).

Третий этап - творческий. Участнице необходимо будет раскрыть тему «Вместе за безопасность дорожного движения!» и призвать к взаимоуважению среди участников дорожного движения. Формат может быть любой: инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, фрагмент урока, презентация слайдов и видеороликов.

ИСТОЧНИК KP.RU