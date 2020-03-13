Ноябрянин перевел интернет-мошеннику больше 250 тысяч рублей

13 Март 2020 2020-03-13T15:00:00+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. Мужчина в социальной сети нашел объявление о продаже снегохода и созвонился с продавцом.

Обговорив с ним все детали сделки, и оформив заявку, ноябрянин перевел на номер банковской карты неизвестного 262 438 рублей в счет оплаты за приобретаемый им товар. Дальше, чтобы уточнить срок доставки, ноябрянин неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Только тогда ямалец понял, что его обманули и обратился 12 марта в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU