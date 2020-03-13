Ямальский парламент одобрил поправки в Конституцию

13 Март 2020 2020-03-13T13:36:31+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО сегодня, 13 марта, большинством голосов одобрили Федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации, инициированный Президентом Владимиром Путиным.

По итогам голосования законопроект о внесении поправок в Конституцию России поддержан большинством голосов: 19 депутатов проголосовали «за», 1 – воздержался, 1 – против.

- Предложенные поправки выверенные, над ними работала экспертная комиссия, предложив стратегическую модель по укреплению позиций, которые были достигнуты с момента принятия действующей Конституции 1993 года, – прокомментировал председатель Заксобрания Сергей Ямкин, отметив, что до 22 апреля у ямальцев есть время, чтобы изучить документ.

По мнению спикера, все изменения продиктованы запросом общества с учетом реалий современности и укрепляют его политические основы и базовые принципы.

В поддержку поправок в Конституцию высказался его первый заместитель Виктор Казарин, отметив, что для дальнейшего развития страны необходимо, чтобы Основной закон соответствовал требованиям времени:

- Наш Президент вернул стране величие и суверенитет, теперь незыблемо закрепляет это в Конституции, оставляя после себя достойное наследие.

Известно, что «против» проголосовал «справедливорос» Валерий Степанченко. Руководитель ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина воздержалась.

ИСТОЧНИК KP.RU