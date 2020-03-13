2020-03-13T13:36:31+03:00
Политика

Ямальский парламент одобрил поправки в Конституцию

Не поддержали документ два депутата
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальский парламент одобрил поправки в Конституцию Фото: zsyanao.ruЯмальский парламент одобрил поправки в Конституцию Фото: zsyanao.ru
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО сегодня, 13 марта, большинством голосов одобрили Федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации, инициированный Президентом Владимиром Путиным.

По итогам голосования законопроект о внесении поправок в Конституцию России поддержан большинством голосов: 19 депутатов проголосовали «за», 1 – воздержался, 1 – против.

- Предложенные поправки выверенные, над ними работала экспертная комиссия, предложив стратегическую модель по укреплению позиций, которые были достигнуты с момента принятия действующей Конституции 1993 года, – прокомментировал председатель Заксобрания Сергей Ямкин, отметив, что до 22 апреля у ямальцев есть время, чтобы изучить документ.

По мнению спикера, все изменения продиктованы запросом общества с учетом реалий современности и укрепляют его политические основы и базовые принципы.

В поддержку поправок в Конституцию высказался его первый заместитель Виктор Казарин, отметив, что для дальнейшего развития страны необходимо, чтобы Основной закон соответствовал требованиям времени:

- Наш Президент вернул стране величие и суверенитет, теперь незыблемо закрепляет это в Конституции, оставляя после себя достойное наследие.

Известно, что «против» проголосовал «справедливорос» Валерий Степанченко. Руководитель ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина воздержалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Транснефть – Сибирь» реализовало благотворительный проект к 75-летию Победы
Ямальский парламент одобрил поправки в Конституцию
Мошенники выманили кредитом у новоуренгойца почти 90 тысяч
Ноябрьские депутаты намерены «лечить» дворы от снега
В Новом Уренгое гендиректор заплату работников тратил на себя
Салехардцев просят оценить новый дизайн остановок
В Губкинском коммунальщик сорвался с крыши, убирая снег
На Ямале прокуратура заступилась за авиапассажира с мясом в сумке
На ямальских зимниках снизилась грузоподъемность
В Салехарде во время пожара в отеле эвакуировали 13 человек
В Новом Уренгое юношу судят за изнасилование девочки
Речники Ямала готовятся к навигации-2020
Ноябрянин обознался в соцсети на 16 тысяч рублей
В Новом Уренгое открылся Ямальский газовый форум
Губернатор Ямал сыграл в волейбол в благотворительном турнире
В Салехарде проверили дома, где от снега проломились крыши
Ямальцы написали диктант на языках народов Севера
Мэр Салехарда пригрозил разогнать УК, не справляющиеся с сосульками
Погода на Ямале 13 марта: температура воздуха поднимется до +2 градусов
Ямальцам рекомендуют отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса
На Ямале стартовал региональный фотоконкурс «Северяне»
Многодетным семьям Салехарда рассказали о льготах
Самолет из Тюмени в Сабетту из-за шторма поменял курс
При цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку
Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сына
За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными
Впервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках
В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжести снега