Ямальский парламент одобрил поправки в Конституцию
Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО сегодня, 13 марта, большинством голосов одобрили Федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации, инициированный Президентом Владимиром Путиным.
По итогам голосования законопроект о внесении поправок в Конституцию России поддержан большинством голосов: 19 депутатов проголосовали «за», 1 – воздержался, 1 – против.
- Предложенные поправки выверенные, над ними работала экспертная комиссия, предложив стратегическую модель по укреплению позиций, которые были достигнуты с момента принятия действующей Конституции 1993 года, – прокомментировал председатель Заксобрания Сергей Ямкин, отметив, что до 22 апреля у ямальцев есть время, чтобы изучить документ.
По мнению спикера, все изменения продиктованы запросом общества с учетом реалий современности и укрепляют его политические основы и базовые принципы.
В поддержку поправок в Конституцию высказался его первый заместитель Виктор Казарин, отметив, что для дальнейшего развития страны необходимо, чтобы Основной закон соответствовал требованиям времени:
- Наш Президент вернул стране величие и суверенитет, теперь незыблемо закрепляет это в Конституции, оставляя после себя достойное наследие.
Известно, что «против» проголосовал «справедливорос» Валерий Степанченко. Руководитель ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина воздержалась.
ИСТОЧНИК KP.RU