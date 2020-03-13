2020-03-13T13:11:21+03:00
Происшествия

Мошенники выманили кредитом у новоуренгойца почти 90 тысяч

Мужчина верил, что платит за страхование, комиссию и услуги курьера
Анна Полякова
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Мошенники выманили кредитом у новоуренгойца почти 90 тысячМошенники выманили кредитом у новоуренгойца почти 90 тысячФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве. Под предлогом выдачи кредита у мужчины выманили 87 500 рублей

11 марта 2020 года он обратился в дежурную часть с заявлением. Он пояснил, что в сети Интернет заполнил на сайте online-заявку для получения кредита. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что кредит одобрен, для получения денег необходимо внести оплату за страхование, комиссию, а также за услуги курьера.

Новоуренгоец был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, и перевел 87 500 рублей на счет, указанный злоумышленником. После этого с ним перестали выходить на связь. Только тогда он понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщаете УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует не подавать online-заявки для получения кредита на непроверенных сайтах и не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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