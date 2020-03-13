2020-03-13T12:51:43+03:00
Общество

Ноябрьские депутаты намерены «лечить» дворы от снега

Хуже всего обстоят дела с деревянным фондом
Анна Полякова
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Ноябрьские депутаты намерены «лечить» дворы от снега Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьские депутаты намерены «лечить» дворы от снега Фото: Администрация Ноябрьска
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Депутаты Гордумы Ноябрьска подключились к контролю за очисткой крыш от снега. К ежедневному рейду сотрудников отдела ЖКХ присоединился зампредседателя местного парламента, Виктор Гордиенко. Проехали по адресам, где многоквартирные дома требуют особого внимания, а также посетили дворы, откуда поступили жалобы от собственников.

Хуже всего обстоят дела с деревянным фондом, констатировали в мэрии, – здесь скатные крыши у 70 % домов. Как отмечает специалист администрации Эльшан Ахадов – накануне жалобы поступили от жильцов домов №№3 и 1/19 по улице Советская.

Здесь внутриквартальная дорога утрамбована и укатана, а на крышах – глыбы снега. Факт нарушения подтвердился - информацию передадут в Госжилнадзор. Представитель муниципалитета в ближайшее время направит фотоотчет в контролирующий орган.

Комментируя рейд, Виктор Гордиенко отметил, что проверку начали с крыш – потому что это, в первую очередь, влияет на безопасность жителей. Он пообещал не только участвовать в рейдах, но и писать в контролирующие органы, если будут обращения горожан или сам станет свидетелем халатности обслуживающих организаций.

- Машины скорой помощи за неделю успевают побывать фактически во всех дворах города. Мы хорошо знаем его больные точки и будем помогать их «лечить», - отметил главврач Станции скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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