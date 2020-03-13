В Новом Уренгое гендиректор заплату работников тратил на себя

13 Март 2020 2020-03-13T12:09:58+03:00

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В Новом Уренгое судят генерального директора коммерческой организации, тратившего зарплату работников на собственные нужды. Задолженность составила 463 тысячи рублей.

По версии следствия, в период с января 2019 по февраль 2020 года он полностью не выплатил заработную плату и окончательный расчет при увольнении пяти работникам. При этом, как отметили в СУ СКР по ЯНАО, он имел финансовую возможность и наличие денежных средств на счетах организации.

Результаты расследования показали, что имущественное положение коммерческой организации в этот период позволяло обвиняемому своевременно выплачивать заработную плату. Однако тратил имеющиеся денежные средства на иные нужды предпринимательской деятельности и собственные. Тем самым генеральный директор нарушал трудовых прав потерпевших В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Расследование уголовного дела завершено и после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU