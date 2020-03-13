Салехардцев просят оценить новый дизайн остановок

13 Март 2020 2020-03-13T11:52:54+03:00

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В Салехарде разработали новый дизайн открытых и закрытых остановочных комплексов. В оформлении используются элементы герба ямальской столицы: сине-белый традиционный орнамент коренного населения автономного округа и черная лисица. Крыши остановок будут украшать декоративные чумы.

Как сообщили в администрации города, тёплых остановок в 2020 году будет установлено 10 – в районе улицы Игарская, школ №2 и №4, храма Петра и Павла и Ледового дворца, микрорайонов 17-ый и Ямальский. Сейчас в Салехарде уже установлено четыре таких остановочных пункта.

Кроме того, в городе установят 20 открытых остановочных комплексов на улицах Ямальская, Свердлова, Карла Маркса, Мира, Республики, Броднева, Подшибякина.

Отметим, замена остановочных пунктов в городе идёт планово, на следующий год процесс их обновления будет продолжен.

В мэрии обратились к горожанам с просьбой предложения по оформлению остановочных комплексов оставлять в комментариях. Идеи обязательно будут рассмотрены и учтены.

ИСТОЧНИК KP.RU