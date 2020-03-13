Салехардцев просят оценить новый дизайн остановок
В Салехарде разработали новый дизайн открытых и закрытых остановочных комплексов. В оформлении используются элементы герба ямальской столицы: сине-белый традиционный орнамент коренного населения автономного округа и черная лисица. Крыши остановок будут украшать декоративные чумы.
Как сообщили в администрации города, тёплых остановок в 2020 году будет установлено 10 – в районе улицы Игарская, школ №2 и №4, храма Петра и Павла и Ледового дворца, микрорайонов 17-ый и Ямальский. Сейчас в Салехарде уже установлено четыре таких остановочных пункта.
Кроме того, в городе установят 20 открытых остановочных комплексов на улицах Ямальская, Свердлова, Карла Маркса, Мира, Республики, Броднева, Подшибякина.
Отметим, замена остановочных пунктов в городе идёт планово, на следующий год процесс их обновления будет продолжен.
В мэрии обратились к горожанам с просьбой предложения по оформлению остановочных комплексов оставлять в комментариях. Идеи обязательно будут рассмотрены и учтены.
ИСТОЧНИК KP.RU